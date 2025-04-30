Formula 1 Miami GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1'de 2025 sezonunun 6. yarışı, motor sporları tutkunlarını yeniden ekran başına kilitleyecek.
Formula 1 tutkunlarının heyecanla beklediği Miami Grand Prix’si için geri sayım devam ediyor.
Miami Grand Prix'si, bu hafta sonu Florida'daki Miami International Autodrome pistinde gerçekleştirilecek.
Yarış hafta sonu, sprint formatıyla düzenlenecek ve üç gün boyunca antrenman, sıralama turları, sprint yarışı ve ana yarışla dolu bir program sunacak.
Peki, Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman? İşte detaylar...
Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman?
Formula 1 2025 Miami Grand Prix'si, 2-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Yarış programı aşağıdaki gibidir:
1. Antrenman Seansı: 2 Mayıs Cuma, 19:30
2. Antrenman Seansı: 2 Mayıs Cuma, 23:30
3. Antrenman Seansı: 3 Mayıs Cumartesi, 19:00
Sıralama Turları: 3 Mayıs Cumartesi, 23:00
Yarış: 4 Mayıs Pazar 23:00
Yarış, Türkiye'de beIN Sports Tod TV ve beIN Connect platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.