Formula 1 Suudi Arabistan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

2025 sezonunun 5. yarışı, motor sporları tutkunlarını yeniden ekran başına kilitleyecek.

Formula 1 tutkunlarının heyecanla beklediği Suudi Arabistan Grand Prix’si için geri sayım başladı.

Sezonun en hızlı pistlerinden biri olan Cidde Şehir Pisti'nde düzenlenecek yarış, hem sürat hem de strateji açısından büyük bir çekişmeye sahne olacak.

Peki, Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si ne zaman? İşte detaylar...

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si ne zaman?

Formula 1 2025 Suudi Arabistan Grand Prix'si, 18-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yarış programı aşağıdaki gibidir:

1. Antrenman Seansı: 18 Nisan Cuma, 16:30

2. Antrenman Seansı: 18 Nisan Cuma, 20:00

3. Antrenman Seansı: 19 Nisan Cumartesi, 16:30

Sıralama Turları: 19 Nisan Cumartesi, 20:00

Yarış: 20 Nisan Pazar 20:00

Yarış, Türkiye'de beIN Sports Tod TV ve beIN Connect platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.