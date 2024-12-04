Formula 1'de sezon sona eriyor! Abu Dabi GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Bahreyn GP'si ile başlayan 2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası bu hafta sonu yapılacak olan Abu Dabi Grand Prix'si ile tamamlanacak.

Formula 1'de 2024 sezonunun son yarışı yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si hakkında aramalar hız kazandı.

Red Bull Racing F1 pilotu Max Verstappen, 2024 Las Vegas Grand Prix'sinin ardından arka arkaya dördüncü Formula 1 şampiyonluğunu ilan etti.

Sezonun son yarışı öncesinde sürücüler şampiyonu belli olsa da, takımlar şampiyonasında büyük mücadeleler devam ediyor.

Peki Formula 1 Abu Dabi Prix'i saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte merak edilen soruların yanıtları...

Formula 1 Abu Dabi Grand Prix ne zaman?

Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'i 8 Aralık 2024 Pazar günü saat 16:00'da başlayacak.

Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'si beIN SPORTS 4 ve F1 TV kanallarından naklen yayınlanacak.