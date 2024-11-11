Fotoğrafçıların yeni rotası: Doğu Anadolu’nun kırmızı peri bacaları!

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Türkiye’nin az bilinen doğal harikalarından biri olan Narman Peri Bacaları, Erzurum’un Narman ilçesinde, benzersiz kırmızı toprak yapısıyla görenleri büyülüyor.

Binlerce yıl boyunca rüzgar ve suyun aşındırması sonucu şekillenen bu kaya formasyonları, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor.

Özellikle gün doğumu ve gün batımında kızıl tonlara bürünen peri bacaları, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için mükemmel bir görsel şölen sunuyor.

Bu eşsiz doğa harikası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, doğaseverlere ve fotoğrafçılara ilham veriyor.

NASIL GİDİLİR?

Erzurum şehir merkezine yalnızca 90 kilometre uzaklıkta bulunan Narman Peri Bacaları, doğa severler ve macera tutkunları için kolayca ulaşılabilir bir destinasyon sunuyor.

Kendi aracınızla rahatça ulaşabileceğiniz gibi, Erzurum’dan düzenlenen turlarla da bu doğa harikasını keşfetme fırsatını yakalayabilirsiniz.

Ayrıca doğa yürüyüşleri, kaya tırmanışı ve kamp gibi aktivitelerle bölgenin tadını çıkarabilir; peri bacalarının arasında unutulmaz bir doğa deneyimi yaşayabilirsiniz.