Fransa onu konuşuyor! Eski Trabzonsporlu kulüp tarihine geçti! Tam 12 gol... Eski Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı Lille takımının Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu oldu.

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Lille'in Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Aston Villa ile karşılaştığı maçta takımının ilk golünü kaydeden Yusuf Yazıcı kulüp tarihine geçti.

Lille tarihinin Avrupa kupalarında en çok gol atan futbolcusu 12 gol ile Yusuf Yazıcı oldu.

Futbol kariyerine 2008 yılında Trabzonspor altyapısında başlayan ve 2015 yılında profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükselen Yusuf Yazıcı şimdilerde Fransa'da performansıyla göz dolduruyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı bu sezon yaptığı gol ve asist katkısı ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ağustos 2019 tarihinde 16,5 milyon Euro bonservis bedeli ile Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı 2020/2021 sezonunda takımıyla Fransa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Bu sezon 11 gol attı

Yusuf Yazıcı bu sezon oynadığı 37 resmi maçta 11 gol attı. Yusuf Yazıcı'nın 3'te asisti bulunuyor. Yusuf Yazıcı bu gollerin 5'ini Konferans Ligi'nde kaydetti.

Lille formasıyla Avrupa kupalarında 12 gole imza atan Yusuf Yazıcı Lille tarihinin Avrupa kupalarında en çok gol atan ismi oldu...