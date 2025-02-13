Fransız tesisatçı taktiği buldu: Bu yöntem su faturasını düşürecek

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Fransız tesisatçı Sidi Drici, evlerde su tüketimini azaltmak ve içme suyu israfını önlemek için yenilikçi bir geri dönüşüm sistemi geliştirdi.

Duş ve lavabodan gelen suyu arıtıp tuvalet sifonlarında kullanılabilir hale getiren bu cihaz, hem ekonomik hem de çevre dostu bir çözüm sunuyor.

Bu sistem, banyolara kolayca entegre edilebiliyor ve klor tabletleriyle dezenfekte edilen gri suyun tuvalet rezervuarına yönlendirilmesini sağlıyor.

Bu sayede her sifon için içme suyu kullanma zorunluluğu ortadan kalkıyor, böylece binlerce litre su tasarrufu mümkün hale geliyor.

Drici'nin buluşu, özellikle kuraklıkla mücadele eden ülkeler için büyük bir fırsat sunarken, iklim değişikliği ve doğal kaynakların verimli kullanımı konularında da önemli bir adım olarak görülüyor.

235 EURO TASARRUF SAĞLIYOR

Duş ve lavabodan gelen suyu arıtarak tuvalet sifonlarında yeniden kullanılmasını sağlayan bu yenilikçi sistem, hem sürdürülebilirliği artırıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Standart bir rezervuarın sifon başına 6 ila 9 litre su tükettiğini belirten Drici, 4 kişilik bir ailenin yılda 55 metreküp su harcadığını ve bunun 235 Euro'ya varan ek maliyet yarattığını vurguluyor.

Ancak geliştirdiği bu sistem sayesinde bu tüketimin neredeyse sıfıra indirilebileceğini söylüyor.