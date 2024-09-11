Futbol dünyası şokta! 25 yaşında milli takımı bıraktığını açıkladı... Bosna Hersek milli takımının 25 yaşındaki futbolcusu Anel Ahmedhodzic milli takımı bıraktığını açıkladı.

Hüseyin Topuz

Sheffield United forması giyen 25 yaşındaki Boşnak stoper Anel Ahmedhodzic, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Bosna-Hersek Milli Takım teknik direktörü Sergej Barbarez'e göre Ahmedhodzic, kendisi ve teknik heyet sorumlusu Emir Spahic'le iletişime geçmek dahi istemedi.

Anel Ahmedhodzic'in genç yaşta milli takımı bıraktığını açıklaması futbol camiasında şok etkisi yarattı.

Anel Ahmedhodzic'in neden böyle bir karar verdiği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Anel Ahmedhodzic'in bu kararından dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.