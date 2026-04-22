Futbol gündeminde: Coğrafi ofsayt nedir

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Trendyol Süper Lig 30. haftasına ilişkin VAR kayıtlarını yayımlaması, futbol gündeminde yeni bir tartışma yarattı.

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada iptal edilen gol ardından konu büyüdü.

Pozisyonu değerlendiren VAR hakemi, Galatasaraylı Yunus Akgün için “coğrafi olarak ofsayt” değerlendirmesinde bulundu.

"Coğrafi ofsayt" ne demek sorusu gündemde yer alırken terimin anlamı da merak konusu oldu.

POZİSYON KAYITLARI

VAR odasında geçen diyaloglarda hakemler şu ifadeleri kullandı:

“Potansiyel ofsayt ihlali için inceleme öneriyorum.”

“Coğrafi olarak ofsayt Yunus, kontrol ettik.”

“Ofsayt ile başlatıyorum, golü iptal ediyorum.”

COĞRAFİ OFSAYT NEDİR

Futbolda resmi bir kural olmayan “coğrafi ofsayt” ifadesi, genellikle oyuncunun sahadaki konumunun savunma hattına göre net şekilde ofsayt pozisyonunda olduğunu vurgulamak için kullanılan bir anlatım biçimi olarak yorumlanıyor.

Temel dayanağı ise Ofsayt kuralı. Ancak “coğrafi” kelimesi, pozisyonun tartışmasız ve net bir konum hatasını ifade etmek için mecazi olarak kullanılıyor.