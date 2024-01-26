Futbolcudan yediği tekme ile gündem olmuştu! Yıllar sonra milyarder olarak ortaya çıktı… 2013 yılında futbolcu Eden Hazard’dan yediği tekme ile gündem olmuştu. Tam 10 yıl sonra ortaya milyarder olarak çıktı. İşte, tekme yiyen o çocuğun şaşırtan hikayesi…

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2013 yılında Swansea City AFC ile Chelsea arasında oynanan Lig Kupası yarı final maçında top toplayıcılık görevi yapan Charlie Morgan, maç esnasında Belçikalı futbolcu Eden Hazard’dan yediği tekmeler ile gündem olmuştu.

O dönemde 17 yaşında olan Morgan tekmelerin adresi olmuştu. Olayı hatırlayacak olursak, maçın bitimine on dakika kala, skor 0-0'ken, Morgan’ın dışarı çıkan topu almakta yavaş davranıp süre geçirince Hazard, topu almak ve oyuna dahil etmek için sinirli bir şekilde tekme atmıştı. Bu tekmenin ardından Hazard'ın oyundan atılmış ve maç 0-0 sonuçlanmıştı.

Yaşanan olayın ardından Hazard, Morgan’dan özür dilemiş ve olayı geçmişte bırakmışlardı.

10 yıl sonra ortaya çıktı

17 yaşında tekmelerin hedefi olan genç tam 10 yıl sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 27 yaşında olan Charlie Morgan, başarılı bir iş insanı oldu. Okul arkadaşı Jackson Quinn ile birlikte bir içecek firması kuran Morgan artık bir milyarder.

Morgan'ın kurduğu bu alkollü içecek markası, geçmişte Floyd Mayweather, Paddy Pimblett ve Jake Paul gibi ünlü isimlerin şişeleriyle poz verdiği popüler bir marka haline geldi. Ve şu anda milyonlarca sterlin kazanç bırakıyor.

Eden Hazard ile buluştu…

32 yaşında futbolu bırakma kararı alan Eden Hazard, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayımladı.

Hazard’ın sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, 10 yıl önce hoş olmayan anılar yaşadığı Charlie Morgan ile verdiği poz yer aldı.

Hazard’ın "Emeklilikle ilgili güzel bir şey de eski dostlarla hasret gidermektir. Arkadaşım @charliem0rgan @auvodka & @hazardeden10, çok yol kat ettiniz..." notuyla paylaştığı fotoğrafta Hazard ve Morgan; Morgan'ın sahibi olduğu alkollü içecek markasının şişesi önünde poz verirken, ikili arasındaki kötü geçmişin affedilmiş olduğu görünüyor.