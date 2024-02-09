Futbolda yeni dönem! Mavi kart geliyor oyunun kuralları değişiyor... Futbol tarihindeki en büyük disiplin değişikliği kabul edildi. Sarı ve kırmızı kartların yanına bir yenisi daha geliyor, kurallar değişiyor. İşte, mavi kart uygulaması…

ensonhaber.com

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), sarı ve kırmızı kart uygulamasını 1970 yılında hayata geçirmişti. Yıllar sonra futbol tarihinde belki de en büyük disiplin değişikliği olacak mavi kart hakkında da kararını verdi.

Mavi kart uygulamasını kabul eden IFAB, bu kartla birlikte hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan ve yoğun itirazlarda bulunan futbolcular 10 dakika saha dışına alınacak.

Mavi kart uygulanması nasıl olacak?

Resmen bir devrim niteliğinde olacak mavi kart uygulamasıyla birlikte olacak kural değişikliği kısa süre içinde IFAB tarafından açıklanacak. Mavi kart uygulaması ilk başlarda üst seviye liglerde hemen uygulanmaya başlamayacak.

Yeni uygulamaya göre bir futbolcu iki mavi kart görmesi halinde bir kırmızı kart görmüş sayılarak oyundan ihraç edilecek.

Oyuncu birer sarı kart ve mavi kart görmesi halinde de kırmızı kart görmüş sayılacak.

Ayrıca, geçici men cezaları bu yaz Avrupa Şampiyonası'nda ya da 2024-25 Şampiyonlar Ligi'nde kullanılmayacak.