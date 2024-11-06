Futbolda yeni kural: 8 saniyeyi aşana bu ceza verilecek

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Futbolseverlerin şikayet ettiği "zaman geçirme" taktiklerine karşı Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Birçok ligde, önde olan takımların kalecilerinin oyunu yavaşlatmak için topu elinde uzun süre tutarak zaman kazanması büyük eleştiriler alıyor.

Mevcut kurallara göre, kalecinin topu elinde tutma süresi 6 saniye ile sınırlandırılmış durumda; ancak bu kural nadiren uygulanıyor.

IFAB, topun akıcı bir şekilde oyunda kalması ve maçların daha hızlı bir tempoyla devam etmesi adına yeni bir düzenleme hazırlığında.

8 SANİYE KURALI GELİYOR

Mevcut kurallara göre kalecilerin topu 6 saniyeden fazla ellerinde tutmaması gerekiyor, aksi takdirde rakip takım lehine ceza sahasında endirekt serbest vuruş veriliyor. Ancak bu kural, "ağır" ceza riski taşıdığı için çoğu zaman uygulanmıyor.

IFAB, bu sorunu çözmek amacıyla kalecilere tanınan süreyi 8 saniyeye çıkarmayı ve cezayı da hafifletmeyi düşünüyor.

Yeni düzenlemeye göre, kaleci 8 saniye içinde topu oyuna sokmazsa, rakip takım serbest vuruş yerine korner kullanacak. Bu değişikliğin, oyunun daha akıcı hale gelmesini ve zaman geçirme taktiklerinin azalmasını sağlaması hedefleniyor.

Bu kural, İngiltere Premier Lig 2’de test için kullanılıyor.