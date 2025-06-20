Futbolseverler merakta: Süper Lig 2025/2026 sezonu fikstür çekimi ne zaman?

Yeni sezon öncesi Süper Lig heyecanı şimdiden başladı. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği 2025-2026 sezonu fikstür çekimi için geri sayım sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig fikstür çekiminin hangi tarihte yapılacağını kısa süre içinde resmen duyuracak.

Her sezon öncesi kulüplerin yol haritasını belirleyen fikstür çekimi, şampiyonluk ve küme düşme hattındaki mücadelelerin kaderini büyük ölçüde etkiliyor.

Takımlar hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken, futbolseverler de ilk haftanın maçlarını ve derbi tarihlerini merak ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda temmuz ayının ilk yarısında gerçekleştirilen fikstür çekiminin bu yıl da benzer tarihlerde yapılması bekleniyor.

2025-2026 Süper Lig sezonunun ise ağustos ayının ikinci haftasında başlaması öngörülüyor.

Fikstür çekimiyle ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.