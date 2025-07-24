Futbolseverler müjde! Cherno More - Başakşehir maçı o kanalda şifresiz!

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More ile karşı karşıya geliyor.

Futbolseverler Cherno More - Başakşehir maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

Başakşehir, Avrupa kupalarında 63. kez sahne alacak. Temsilcimiz daha önce oynadığı 62 maçta 23 galibiyet, 16 beraberlik, 23 yenilgi aldı.

Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu-lacivertliler 2025-2026 sezonunda çıkacağı ilk resmi maçtan avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.

Peki, Cherno More - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Cherno More - Başakşehir maçı hangi kanalda?

Bulgaristan'ın Razgrad kentinde yer alan Ludogorets Arena'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Cherno More - Başakşehir maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.