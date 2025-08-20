Futbolseverler müjde! Fenerbahçe - Benfica maçı o kanalda şifresiz yayınlanacak!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica'yı konuk ediyor.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyen sarı-lacivertliler, Benfica'yı elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde yoluna lig aşamasında devam edecek.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Fenerbahçe - Benfica maçı için geri sayım başladı.

Futbolseverler Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Peki, Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın bilgileri...

Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Benfica maçı 20 Ağustos Çarşamba (bugün) günü saat 22.00'de oynanacak.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Benfica mücadelesi TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.