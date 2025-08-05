Futbolseverler müjde! Temsilcimizin Avrupa maçı TRT 1'de şifresiz!

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Norveç ekibi Viking ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Futbolseverler Viking - Başakşehir maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

Başakşehir, Avrupa kupalarında 66. kez sahne alacak. Temsilcimiz daha önce oynadığı 65 maçta 25 galibiyet, 16 beraberlik, 23 yenilgi aldı.

Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu-lacivertliler Konferans Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor.

Peki, Viking - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Viking - Başakşehir maçı hangi kanalda?

Viking - Başakşehir maçı 7 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak.

Viking - Başakşehir maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.