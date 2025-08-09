Abone ol: Google News

Futbolseverlere büyük jest: O takımın maçları YouTube'da canlı yayınlanacak!

2025-2026 sezonu öncesi Ankaragücü taraftarlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Yeni sezonda tüm resmi karşılaşmalar, kulübün resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte detaylar...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 09.08.2025 14:11
Futbolseverlere büyük jest: O takımın maçları YouTube'da canlı yayınlanacak!

Ankaragücü'nün 2025-2026 sezonunda oynayacağı maçlar futbolseverler için artık çok daha kolay ulaşılabilir olacak.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezonda tüm resmi maçlarını kulübün YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlayacağını duyurdu.

Böylece taraftarlar, takımlarının mücadelelerini stadyuma gidemeseler bile internet üzerinden ücretsiz takip edebilecek.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan tüm karşılaşmalar YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Rakip takımların izin vermesi durumunda deplasman maçlarını da Ankaragücü TV Youtube kanalından ücretsiz olarak izlenebilecek.

Bilgi Haberleri