Futbolseverlere büyük jest: O takımın maçları YouTube'da canlı yayınlanacak!

Ankaragücü'nün 2025-2026 sezonunda oynayacağı maçlar futbolseverler için artık çok daha kolay ulaşılabilir olacak.
Sarı-lacivertli ekip, yeni sezonda tüm resmi maçlarını kulübün YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlayacağını duyurdu.
Böylece taraftarlar, takımlarının mücadelelerini stadyuma gidemeseler bile internet üzerinden ücretsiz takip edebilecek.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan tüm karşılaşmalar YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Rakip takımların izin vermesi durumunda deplasman maçlarını da Ankaragücü TV Youtube kanalından ücretsiz olarak izlenebilecek.