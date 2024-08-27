Futbolseverlere müjde! O lig artık TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak...

Editör: Salih Demirgan
TV8,5, yeni sezonda Belçika Ligi ve Hollanda Ligi’ni yayınlayacağını daha önce açıklamıştı.
TV8,5'un bu sezon ekrana getireceği ligler arasına bir yenisi daha eklendi.
Yeni sezonda İngiltere Championship karşılaşmaları, TV8,5 ve EXXEN ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.
TV8,5’un Championship yayın haklarını aldığını, kanalın spikerlerinden Çağdaş Tok sosyal medya hesabından duyurdu.
Yeni sezonda maçların TV8,5 ve EXXEN ekranlarında olacağını açıklayan Çağdaş Tok, ayrıca İngiltere Lig Kupası maçlarınında TV8,5 ve EXXEN ekranlarında yayınlanacağını ifade etti.
Yaşanan bu gelişme futbolseverler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.