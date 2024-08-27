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Futbolseverlere müjde! O lig artık TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak...

Futbolseverlere müjde! O lig artık TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak... Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8,5 kanalı yeni sezonda yayınlayacağı liglere bir yenisini daha ekledi. İşte o lig...