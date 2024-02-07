Futbolun efsanesi Cristiano Ronaldo’nun serveti ortaya çıktı! Bu nasıl bir rakam…. Dünya futbolunun efsane ismi Cristiano Ronaldo’nun toplam serveti gündeme bomba gibi düştü. Öyle bir rakam ki duyanlar küçük dilini yuttu. İşte, Ronaldo’nun serveti…

ensonhaber.com

Dünya futbol tarihinde kırılmadık rekor bırakmayan Cristiano Ronaldo, gelecek yıl futbol kariyerine son vermesi beklenirken efsane ismin toplam serveti ortaya çıktı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’da forma giyen yıldız, transfer olduğu dönemde büyük tepkilerin odağı olmuştu. Şimdilerde 39 yaşında olan Portekizli efsane futbolcu başarıları ile futbolseverlerin gözdesi.

Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Al-Nassr formalarıyla dünya futbolunda önemli başarılara imza atan Ronaldo’nun futbol kariyerini tamamlamasına ise kısa bir süre kaldı.

Futbol tarihinde gelmiş geçmiş en çok gol atan futbolcu, kulüp ve milli takım kariyerine çıktığı 1204 karşılaşmada toplamda 873 gol kaydetti.

5 kez şampiyonlar Ligi zaferiyle listenin başında yer alan Ronaldo, kariyeri boyunca toplamda 35 kupa zaferi yaşadı.

Futbol dünyasının en prestijli ödülü olan Ballon d'Or'u da tamı tamına 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo, ödül koleksiyonunu neredeyse her yıl bir yenisini ekleyerek genişletmeye tüm hızıyla devam etti.

Cristiano Ronaldo’nun toplam serveti…

Sadece futboldan değil aynı zamanda yer aldığı reklam filmlerinden de gelir elde eden Ronaldo’nun serveti küçük dilinizi yutturacak cinsten.

Al-Nassr’da forma giyen futbolcu yıllık 190 milyon Euro kazanırken toplam servetiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiada ki rakamlar ise hayrete düşürecek türden.

Fransız basınında yer alan habere göre, giyim ve parfüm markalarının dışında fitness merkezleri ve otelleri olan Cristiano Ronaldo'nun toplam servetinin 850 milyon euro olduğu iddia ediliyor.

Forbes’a göre 2021 yılının en çok kazanan futbolcusu olan Ronaldo, kariyer kazancında da 1 milyar dolara ulaşan ilk futbolcu olarak biliniyor.