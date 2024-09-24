Gagası Var: Yeni Zelanda'da Hayalet Köpek Balığı Keşfedildi Okyanusun derinliklerinde, Yeni Zelandalı bilim insanları hayalet köpek balıklarının yeni bir türünü keşfettiklerini duyurdu.

Haber Merkezi

Yeni Zelanda'nın Wellington kentindeki Ulusal Su ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü (NIWA) bilim insanları, Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde yeni bir "hayalet köpek balığı" türü keşfettiklerini duyurdu. "Australasian Narrow-nosed Spookfish" adı verilen bu tür, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın derin sularında yaşıyor.

Araştırmacılar, bu ilginç canlıları Yeni Zelanda'nın Güney Adası yakınlarında, doğuya doğru bin kilometre kadar uzanan Chatham bölgesinde buldu. Hayalet köpek balıkları, köpek balıkları ve vatoz balıklarıyla akraba. Ancak iskeletleri tamamen kıkırdaktan oluşan farklı bir balık grubuna ait.

"Spookfish" olarak da bilinen bu canlılar, ürkütücü siyah gözleri ve pürüzsüz, açık kahverengi, pulsuz derileriyle dikkat çekiyor. 2 bin 600 metre derinliğe kadar inebilen bu balıklar, gaga benzeri ağızlarıyla deniz tabanındaki kabuklularla besleniyor.

NIWA araştırmacısı Brit Finucci, "Bu tür hayalet köpekbalıkları genellikle okyanus tabanında yaşar. Yaşam alanları onları incelemeyi ve gözlemlemeyi zorlaştırıyor. Bu yüzden biyolojileri veya tehdit durumları hakkında çok şey bilmiyoruz. Ama bu, keşiflerimizi daha da heyecan verici kılıyor," dedi.

Daha önce dünya çapında tek bir türün parçası olduğu düşünülen bu balığın, genetik ve morfolojik olarak kuzenlerinden farklı olduğu ortaya çıktı. Finucci, yeni türe büyükannesinin anısına "Harriotta avia" adını verdi.