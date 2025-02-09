Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 18 galibiyet 3 beraberlik alan sarı kırmızılılar 57 puan ile zirvede yer alıyor.
Öte yandan Adana Demirspor ise bu sezon 21 maçta topladığı 5 puan ile son sırada yer alıyor.
Galatasaray ile Adana Demirspor arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Galatasaray 5-1 kazanmıştı.
Adana Demirspor ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, seriyi devam ettirmek istiyor.
Futbolseverler Galatasaray ile Adana Demirspor maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
İşte, Galatasaray - Adana Demirspor maçının detayları...
Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman?
Galatasaray - Adana Demirspor maçı 9 Şubat 2025 Pazar (bugün) günü saat 19:00'da başlayacak.
Rams Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.