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Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Adana Demirspor maçının detayları merak uyandırdı. İşte, Galatasaray - Adana Demirspor maçının bilgileri...