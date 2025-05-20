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Galatasaray - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ile Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında kozlarını paylaşacak. İşte dev maçın bilgileri...