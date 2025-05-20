Galatasaray - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray ve Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında karşı karşıya gelecek.
Ligde 29 maçta 14 galibiyeti ve 15 yenilgisi bulunan sarı kırmızılılar, taraftarı önünde normal sezonda çıkacağı son müsabakayı galibiyetle tamamlamak istiyor.
Öte yandan 29 maçta 21 galibiyeti bulunan Anadolu Efes normal sezonu galibiyetle tamamlamak için parkeye çıkacak.
Basketbolseverler Galatasaray ile Anadolu Efes arasında oynanacak müsabakanın detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Galatasaray - Anadolu Efes maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte maçın bilgileri...
Galatasaray - Anadolu Efes maçı ne zaman?
Galatasaray - Anadolu Efes maçı 20 Mayıs Salı (bugün) günü saat 19.00’da başlayacak.
Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak olan müsabaka beIN SPORTS 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak.