Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Antalyaspor ise ligdeki son maçında İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray bu sezon oynadığı 26 maçta 69 puan toplarken Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor ise bu sezon oynadığı 26 maçta 35 puan topladı.
Galatasaray ile Antalyaspor arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray deplasmanda 2-0 kazandı.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Galatasaray-Antalyaspor maçının ne zaman oynanacağı merak uyandırdı.
Peki, Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman?
Galatasaray - Antalyaspor maçı 26 Şubat Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.