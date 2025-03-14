Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. hafta açılış maçında sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 26 maçta 21 galibiyet 5 beraberlik alan sarı kırmızılılar 68 puan ile zirvede yer alıyor.

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor ise bu sezon oynadığı 26 maçta topladığı 33 puan ile 10. sırada yer alıyor.

Antalyaspor ile oynadığı son 17 Süper Lig maçını kaybetmeyen ve son beş karşılaşmayı kazanan Galatasaray, bu seriyi devam ettirmek istiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

Futbolseverler Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

İşte, Galatasaray - Antalyaspor maçının detayları...

Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman?

Galatasaray - Antalyaspor maçı 14 Mart 2025 Cuma (bugün) günü saat 20:30'da başlayacak.

RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.