Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında sahasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

AZ Alkmaar ve Galatasaray, geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında karşılaşmış ve Alkmaar sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

İki takım şimdi UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

Aldığı sonuç ile büyük hayal kırıklığı yaşatan temsilcimiz taraftarı önünde AZ Alkmaar'ı elemek istiyor.

Galatasaray bu turu geçmesi durumunda son 16 turunda Tottenham veya Manchester United ile eşleşecek.

Galatasaray ile AZ Alkmaar arasında oynanacak zorlu müsabaka için geri sayım başladı.

Futbolseverler Galatasaray ile AZ Alkmaar arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Peki, Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte maçın bilgileri...

Galatasaray - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda?

Galatasaray - AZ Alkmaar maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

Galatasaray - AZ Alkmaar maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.