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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray üst üste 3. kez şampiyon olmayı başardı.

Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı taktı.

Sezonun son maçında taraftarı önünde Başakşehir FK ile karşılaşacak olan Galatasaray sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor.

Başakşehir ile Galatasaray arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Galatasaray deplasmanda 2-1 kazandı.

Futbolseverler Galatasaray ve Başakşehir arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek istiyor.

Peki, Galatasaray - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray - Başakşehir FK maçı ne zaman?

Galatasaray - Başakşehir FK maçı 29 Mayıs 2025 Cuma günü saat 20:00'de oynanacak.

Rams Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.