Galatasaray-Beşiktaş derbisinin galibiyet primleri belli oldu! Kesenin ağzı açıldı...

Haber Merkezi

Trendyol Süper Ligi’nde heyecan veren mücadeleler devam ediyorken futbolseverler bugün oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisine kilitlenmiş durumda.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında süren kıyasıya mücadele 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleks’inde oynanacak.

Arda Kardeşler’in yöneteceği derbi öncesinde kulüplerin derbi galibiyet primleri ortaya çıktı. Galibiyet halinde kesenin ağzını açacak olan kulüpler ödenecek olan tutarlarla adeta dudak uçuklattı.

PRİM TUTARLARI ŞAŞIRTTI!

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, derbi galibiyeti için kulüplerin takıma vereceği primler belli oldu.

Galatasaray yönetiminin derbi galibiyeti için Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi takıma 1.5 milyon euro vermeyi planladığı belirtildi.

Beşiktaş yönetiminin ise derbi galibiyeti için 1 milyon euroluk bir prim düşündüğü belirtildi.