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Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa maçları hangi kanalda?

Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa maçları hangi kanalda? Temsilcilerimizin Avrupa maçlarını televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler maçların hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte takımlarımızın Avrupa Ligi maçlarının programı...