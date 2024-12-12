Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa maçları hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Futbolseverler temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi.
Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir bugün lig maçlarına çıkacak.
Futbolseverler Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in maçlarının yayınlanacağı kanalı öğrenmek istiyor.
Peki temsilcilerimizin maçları hangi kanalda yayınlancak? İşte merak edilenler...
Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in maçları hangi kanalda?
Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in maçları TRT 1 ve TRT Spor'da şifresiz yayınlanacak.
12 Aralık Perşembe
20:45 Malmö - Galatasaray (TRT 1)
20:45 Başakşehir - Heidenheim (TRT Spor)
23:00 Bodo Glimt - Beşiktaş (TRT 1)