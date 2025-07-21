Galatasaray - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde devam ediyor.

Avusturya'da 4 hazırlık maçı oynayacak olan sarı-kırmızılılar ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya geldi.

Admira Wacker'i Derrick Köhn ve Arda Ünyay'ın attığı gollerle 2-1 mağlup eden Galatasaray ikinci hazırlık maçında İtalyan ekibi Cagliari ile karşılaşacak.

Futbolseverler Galatasaray ile Cagliari arasındaki maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Galatasaray - Cagliari maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Galatasaray - Cagliari maçı ne zaman?

Galatasaray - Cagliari maçı 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak.

Galatasaray - Cagliari maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.