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Galatasaray - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon öncesi Avusturya'da kamp yapan Galatasaray'ın hazırlık maçları merak ediliyor. Sarı kırmızılılar Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında Cagliari ile kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..

Haber Merkezi Haber Merkezi
21.07.2025 12:01
Galatasaray - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde devam ediyor.

Avusturya'da 4 hazırlık maçı oynayacak olan sarı-kırmızılılar ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya geldi.

Admira Wacker'i Derrick Köhn ve Arda Ünyay'ın attığı gollerle 2-1 mağlup eden Galatasaray ikinci hazırlık maçında İtalyan ekibi Cagliari ile karşılaşacak.

Futbolseverler Galatasaray ile Cagliari arasındaki maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Galatasaray - Cagliari maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Galatasaray - Cagliari maçı ne zaman?

Galatasaray - Cagliari maçı 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. 

Galatasaray - Cagliari maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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