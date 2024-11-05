Galatasaray camiasına üzen haber: Trafik kazası geçirdi

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, camiayı üzen bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan’ın trafik kazası geçirdiği ve kazada sağ kolunda kırık oluştuğu bildirildi.

Kırığı nedeniyle ameliyata alınan Demircan’ın başarılı bir operasyon geçirdiği ve hemen ardından rehabilitasyon sürecine başlandığı öğrenildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Demircan’a geçmiş olsun dilekleri iletilirken, sağlık durumu hakkında da bilgiler paylaşıldı.

KULÜPTEN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Galatasaray, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, geçirdiği trafik kazasında meydana gelen sağ kolundaki kırık sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girmiştir.

Sayın Demircan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

FATİH DEMİRCAN KİMDİR?

1988 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen Fatih Süleyman Demircan, eğitimini Başkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamlamıştır.

İş dünyasında güçlü bir kariyere sahip olan Demircan, inşaat, mühendislik, sanayi, sağlık ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren MBD Grup’un yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.