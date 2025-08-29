Abone ol: Google News

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı için geri sayım başladı. İşte zorlu mücadelenin merak edilenleri..

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.08.2025 14:41
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı üç maçta 9 puan toplamayı başardı.

Öte yandan İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor bu sezon oynadığı iki maçta 1 puan topladı.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk üç maçı gol yemeden kazanan Galatasaray bu seriyi sürdürmek istiyor.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ne zaman oynanacağı merak uyandırdı.

Peki, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman?

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21:30'da oynanacak.

Rams Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bilgi Haberleri