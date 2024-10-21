Galatasaray - Elfsborg maçı o kanalda şifresiz yayınlanacak!

Haber Merkezi

Galatasaray, Antalya deplasmanında aldığı 3 puanın ardından gözünü UEFA Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg mücadelesine çevirdi.

Cimbom, grup aşamasını ilk 8 sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, Elfsborg karşısında galibiyet için sahaya çıkacak.

Ev sahibi avantajını iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, taraftarının desteğiyle bu önemli maçı kazanmayı planlıyor.

Futbolseverler, Galatasaray - Elfsborg maçının tarihini ve saatini merak ediyor. Galatasaray'ın Avrupa sahnesindeki bu önemli sınavında, herkesin gözleri sahada olacak.

Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Elfsborg ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele, 23 Ekim Çarşamba günü saat 17.30’da başlayacak. Futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ PROGRAMI

23 Ekim: Galatasaray - Elfsborg

7 Kasım: Galatasaray - Tottenham

28 Kasım: Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık: Malmö - Galatasaray

21 Ocak: Galatasaray - D.Kiev

30 Ocak: Ajax - Galatasaray