Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik alan sarı kırmızılılar 34 puan ile zirvede yer alıyor.
Öte yandan Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ise bu sezon oynadığı 13 maçta topladığı 22 puan ile 4. sırada yer alıyor.
İstanbul takımlarını konuk ettiği son üç Süper Lig maçında 5 puan kaybeden Galatasaray, Eyüpspor karşısında puan kaybı yaşamak istemiyor.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Galatasaray - Eyüpspor maçının detaylarını sizler için derledik.
İşte, Galatasaray - Eyüpspor maçının detayları...
Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman?
Galatasaray - Eyüpspor maçı 1 Aralık 2024 Pazar (bugün) günü saat 19:00'da başlayacak.
RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.