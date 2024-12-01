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Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Eyüpspor maçının detayları merak uyandırdı. İşte maçın detayları...