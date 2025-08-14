Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

Yeni sezona deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek başlayan sarı kırmızılılar taraftarı önünde çıkacağı ilk maçı kazanmak istiyor.

Fatih Karagümrük ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray son mağlubiyetini Aralık 2020'de deplasmanda aldı.

Okan Buruk göreve geldikten sonra Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı 18 maçın 17'sini kazanan Galatasaray, tek puan kaybını geçen sezon Eyüpspor ile evinde 2-2 berabere kalarak yaşadı.

Futbolseverler Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının detayları...

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 15 Ağustos 2025 Cuma günü saat 21:30'da başlayacak.

RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.