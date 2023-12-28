Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda mı? Süper Kupa final maçı hangi kanalda?

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa final maçı için geri sayım başladı.
29 Aralık 2023 Cuma (yarın) günü saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe geçtiğimiz Pazar günü Trendyol Süper Lig maçında karşı karşıya gelmiş ve mücadele 0-0 berabere sonuçlanmıştı.
İki takım şimdi ise Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev derbinin yayınlanacağı o kanal...
Süper Kupa finali hangi kanalda?
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa final maçı ATV ekranlarında canlı yayınlanacak.