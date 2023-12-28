Haberler



Bilgi



Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda mı? Süper Kupa final maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda mı? Süper Kupa final maçı hangi kanalda? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa final maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte dev maçın yayınlanacağı kanal...