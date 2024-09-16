Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları...

Hüseyin Topuz

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı dört maçı da kazanan Galatasaray, taraftarı önünde beşinci galibiyetini almak istiyor.

Gaziantep FK'yı konuk ettiği beş Süper Lig maçında da en az iki gol atan Galatasaray, rakibine sadece ilk karşılaşmada puan verdi.

Gaziantep FK, Selçuk İnan göreve geldikten sonra İstanbul takımlarıyla oynadığı dört Süper Lig maçını da kazanmayı başardı.

Gaziantep FK bu sezon Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Galatasaray - Gaziantep FK maçının detaylarını sizler için derledik.

İşte, Galatasaray - Gaziantep FK maçının detayları...

Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı 17 Eylül 2024 Salı günü saat 20:00'de başlayacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.