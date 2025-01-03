Haberler



Bilgi



Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de 18. hafta heyecanı başlıyor. Lider Galatasaray, bu hafta Göztepe’yi ağırlayacak. Peki, Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik mücadeleye dair detaylar…