Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig 18. Hafta heyecanı başlıyor.
Lider Galatasaray, bu hafta Göztepe’yi Rams Park’ta ağırlayacak.
Son haftalarda gösterdiği çıkışla üst sıralara tırmanmaya başlayan Göztepe, Galatasaray karşısında zorlu bir sınav vermeye hazırlanıyor.
Kritik mücadeleye ilişkin detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Peki, Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray - Göztepe maçı 4 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.