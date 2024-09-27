Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 6 maçı da kazanan Galatasaray, taraftarı önünde yedinci galibiyetini almak istiyor.
Kasımpaşa'yı konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Galatasaray (6G) tek mağlubiyetini Ocak 2022'de aldı.
Galatasaray'a rakip olduğu son dört Süper Lig maçını kaybeden Kasımpaşa, bu sezon Süper Lig'de oynadığı altı maçta sadece 1 galibiyet aldı.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Galatasaray - Kasımpaşa maçının detaylarını sizler için derledik.
İşte, Galatasaray - Kasımpaşa maçının detayları...
Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman?
Galatasaray - Kasımpaşa maçı 28 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.
RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.