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Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Kasımpaşa maçının detayları merak uyandırdı. İşte maçın bilgileri...