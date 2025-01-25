Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 16 galibiyet 3 beraberlik alan sarı kırmızılılar 51 puan ile zirvede yer alıyor.

Öte yandan Recep Uçar'ın çalıştırdığı Konyaspor ise bu sezon 19 maçta topladığı 21 puan ile 13. sırada yer alıyor.

Oynadığı son Süper Lig maçında Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde de Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı kırmızılılar Konyaspor karşısında galip gelerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Galatasaray - Konyaspor maçının detaylarını sizler için derledik.

İşte, Galatasaray - Konyaspor maçının detayları...

Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman?

Galatasaray - Konyaspor maçı 25 Ocak 2025 Cumartesi (bugün) günü saat 19:00'da başlayacak.

RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.