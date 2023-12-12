Galatasaray, Kopenhag'ı yenerse kaç para kazanacak? İşte Galatasaray'ın elde edeceği gelir... Galatasaray, Kopenhag'ı yenerse kasasını dolduracak. Sarı kırmızılıların bu akşam oynanacak maçı kazanması durumunda elde edeceği gelir belli oldu.

ensonhaber.com

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray grup aşamasındaki son maçına çıkıyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oluyor.

Temsilcimizin gruptan çıkabilmesi için Kopenhag'ı yenmesi gerekiyor.

Averaj ile 3. sırada yer alan sarı kırmızılılar gruptan çıkmayı başarırsa büyük bir gelirin sahibi olacak.

12,4 Milyon Euro kazanacak

Galatasaray, Kopenhag'ı yendiği takdirde 12,4 milyon euro gelir elde edecek.

Galibiyet primi olarak 2 milyon 800 bin Euro kazanacak olan Galatasaray, Son 16 turuna kalma primi olan 9.6 milyon Euro ile birlikte toplamda 12 milyon 400 bin Euro'yu kasasına koyacak.

Galatasaray’ın, Kopenhag maçını kazanması durumunda bu sezonki UEFA geliri 43,6 milyon Euro olacak.

Kopenhag - Galatasaray maçının berabere bitmesi durumunda temsilcimiz 0,93 milyon Euro gelir elde edecek.