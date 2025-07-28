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Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray yeni sezon öncesi son hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio ile kozlarını paylaşacak. İşte, Galatasaray - Lazio maçının merak edilenleri...

Haber Merkezi Haber Merkezi
28.07.2025 13:19
Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, yeni sezon öncesi yaptığı 4 hazırlık maçını da kazanmayı başardı.

İlk hazırlık maçına İstanbul'da 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor karşısında çıkan Galatasaray, mücadeleyi 5-2 kazandı.

Ardından Avusturya'ya giden Galatasaray, Avusturya ekibi Admira Wacker'i 2-1, İtalya Serie A takımlarından Cagliari'yi 3-1'lik skorlarla yendi.

Son olarak Fransız ekibi Strasbourg'u 3-1'le geçen Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Serie A temsilcisi Lazio'yu konuk edecek.

Futbolseverler Galatasaray ile Lazio arasındaki maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Galatasaray - Lazio maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Galatasaray - Lazio maçı ne zaman?

Galatasaray - Lazio maçı 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21:00'da oynanacak. 

Galatasaray - Lazio maçı tv100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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