Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, yeni sezon öncesi yaptığı 4 hazırlık maçını da kazanmayı başardı.
İlk hazırlık maçına İstanbul'da 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor karşısında çıkan Galatasaray, mücadeleyi 5-2 kazandı.
Ardından Avusturya'ya giden Galatasaray, Avusturya ekibi Admira Wacker'i 2-1, İtalya Serie A takımlarından Cagliari'yi 3-1'lik skorlarla yendi.
Son olarak Fransız ekibi Strasbourg'u 3-1'le geçen Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Serie A temsilcisi Lazio'yu konuk edecek.
Futbolseverler Galatasaray ile Lazio arasındaki maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, Galatasaray - Lazio maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Galatasaray - Lazio maçı ne zaman?
Galatasaray - Lazio maçı 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21:00'da oynanacak.
Galatasaray - Lazio maçı tv100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.