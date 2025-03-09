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Galatasaray Petrol Ofisi - Fenerbahçe Petrol Ofisi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Petrol Ofisi - Fenerbahçe Petrol Ofisi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Petrol Ofisi ve Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 19. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte maçın bilgileri...