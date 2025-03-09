Galatasaray Petrol Ofisi - Fenerbahçe Petrol Ofisi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 19. hafta maçında Galatasaray Petrol Ofisi’ne konuk oluyor.
18 hafta sonunda 16 galibiyet ile 48 puan toplayan Fenerbahçe Petrol Ofisi, zirvede yer alıyor.
Öte yandan 11 galibiyet ve 3 beraberliği bulunan Galatasaray ise 36 puanla haftaya 4. sırada bulunuyor.
İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe Petrol Ofisi 2-0 kazanmıştı.
Futbolseverler Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi arasında oynanacak müsabakanın detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte maçın bilgileri...
Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Galatasaray Petrol Ofisi - Fenerbahçe Petrol Ofisi maçı 9 Mart Pazar günü (bugün) Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanacak.
Saat 14.00’te başlayacak müsabaka Fenerbahçe TV ile Fenerbahçe YouTube’dan canlı yayınlanacak.