Galatasaray- Promitheas Patras maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Şampiyonlar Ligi D grubu dördüncü maçında Promitheas Patras ile karşılaşacak.
Temsilcimiz Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak olan karşılaşmanın detayları basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Normal sezonda D grubunda yer alan Galatasaray, bu grupta ERA Nymburk, Rasta Vechta ve Promitheas ile Son 16 bileti ve Play-In’e kalmak için mücadele ediyor.
Grupta iki galibiyet ve bir yenilgi alan Galatasaray, rakibiyle geçen hafta deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 79-75 kazandı.
Basketbolseverler Galatasaray ile Promitheas Patras arasında oynanacak maçın bilgilerini öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, Galatasaray - Promitheas Patras maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Galatasaray - Promitheas Patras maçı ne zaman?
Galatasaray - Promitheas Patras maçı 5 Kasım Salı (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.