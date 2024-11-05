Galatasaray- Promitheas Patras maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Şampiyonlar Ligi D grubu dördüncü maçında Promitheas Patras ile karşılaşacak.

Temsilcimiz Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak olan karşılaşmanın detayları basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Normal sezonda D grubunda yer alan Galatasaray, bu grupta ERA Nymburk, Rasta Vechta ve Promitheas ile Son 16 bileti ve Play-In’e kalmak için mücadele ediyor.

Grupta iki galibiyet ve bir yenilgi alan Galatasaray, rakibiyle geçen hafta deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 79-75 kazandı.

Basketbolseverler Galatasaray ile Promitheas Patras arasında oynanacak maçın bilgilerini öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Galatasaray - Promitheas Patras maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Galatasaray - Promitheas Patras maçı ne zaman?

Galatasaray - Promitheas Patras maçı 5 Kasım Salı (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.