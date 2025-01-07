Galatasaray - Saint Quentin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Galatasaray erkek basketbol takımı, Şampiyonlar Ligi play-in etabında Fransa temsilcisi Saint Quentin takımını konuk edecek.

Organizasyonun D Grubu'nda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Galatasaray, grubu ikinci sırada tamamlayarak adını play-in etabına yazdırmıştı.

Saint-Quentin ise C Grubu'nda 2 maçını kazanırken, 4 karşılaşmada ise sahadan yenilgiyle ayrıldı ve grubunu üçüncü sırada bitirdi.

İki galibiyete ulaşacak takımın adını son 16 turuna yazdıracağı serinin ilk maçı İstanbul'da oynanacak.

Basketbolseverler Galatasaray ile Saint Quentin arasındaki maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

İşte, Galatasaray - Saint Quentin maçının detayları...

Galatasaray - Saint Quentin maçı ne zaman?

Galatasaray - Saint Quentin maçı 7 Ocak Salı (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak olan maç TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.