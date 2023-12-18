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Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak olan Galatasaray-Sparta Prag maçı hakkında aramalar hız kazandı. İşte maçın detayları...