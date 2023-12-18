Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Bugün gerçekleştirilen kura çekimi sonrası UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti.

Futbolseverler Galatasaray ile Sparta Prag arasında oynanacak mücadelenin ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.

Maçın detaylarını merak edenler "Galatasaray-Sparta Prag maçı ne zaman?" ve "Galatasaray-Sparta Prag maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman?

Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat 2024 Perşembe günü Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Maçın başlama saati henüz belli olmazken zorlu mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.