Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugün gerçekleştirilen kura çekimi sonrası UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti.
Futbolseverler Galatasaray ile Sparta Prag arasında oynanacak mücadelenin ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.
Maçın detaylarını merak edenler "Galatasaray-Sparta Prag maçı ne zaman?" ve "Galatasaray-Sparta Prag maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı.
Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman?
Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat 2024 Perşembe günü Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Maçın başlama saati henüz belli olmazken zorlu mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.