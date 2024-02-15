Galatasaray - Sparta Prag maçını şifresiz yayınlıyor! İşte o kanal… UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off karşılaşmaları başlıyor. Galatasaray – Sparta Prag maçı o kanalda şifresiz yayınlanacak.

ensonhaber.com

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Sarı kırmızılılar, Avrupa Ligi'ndeki yolculuğuna ilk maçta Çekya ekibi Sparta Prag'ı ağırlayarak başlayacak.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde iddialı bir performans sergileyen iki takımın karşılaşması büyük heyecan yaratıyor.

Maçın hakemi ise İspanyol hakem Alejandro Hernandez olacak. Heyecanla beklenen karşılaşma, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

Gözler, Galatasaray'ın ev sahipliğindeki bu önemli mücadeleye çevrildi. Öte yandan mücadelenin detayları da belli oldu.

O kanalda şifresiz yayınlanacak

Bu akşam 20:45'te başlayacak olan karşılaşma, EXXEN platformunda canlı yayınlanacak. Maçı şifresiz izlemek için kanal arayışında bulunanlara duyuruldu.

Türkiye’den izlenebilen Azerbaycan kanalı CBC Sport, Galatasaray – Sparta Prag maçını şifresiz yayınlayacak.

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI ŞİFRESİZ İZLE

Galatasaray Muhtemel 11

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