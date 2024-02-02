Galatasaray taraftarını coşturacak transfer! Premier Lig’in golcüsü geliyor… Transfer döneminde çalışmalarını hızla sürdüren Galatasaray’ın gözü Premier Lig’in golcüsüne takıldı. Anlaşmaların büyük ölçüde sağlandığı yıldız futbolcunun transferi taraftarı coşturacak…

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Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye kararlı olan sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk hedefini belirledi.

Takımda sağ bek ve sol bek arayışları devam ederken, Bakambu’nun ayrılışı forveti de boş bıraktı.

Transfer radarına forvet pozisyonunu da dahil eden Buruk Premier Lig’in golcüsünü istiyor.

Brezilyalı golcü geliyor...

İddialara göre sarı- kırmızılı takım, Bakamulu’nun yerini aratmayacak yıldız futbolcu Carlos Vinicius ile görüşmelere başladı.

Fulham’ın Brezilyalı santroforu Vinicius, bu sezon toplamda 13 maçta görev aldı.

Brezilyalı yıldız için Fulham, 2,5 milyon Euro bonservis talep edilen görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray ise golcü futbolcunun transferini, daha düşük bir bonservis bedeliyle kapatmayı hedefliyor.