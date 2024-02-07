Galatasaray tarih yazıyor! 53 gol ve 60 asistlik yıldızı kaptı: Hem savunmacı hem golcü…

Süper Lig’de şampiyonluk yarışına tam gaz devam eden Galatasaray’da yeni gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirmişti.
Carlos Vinicius ve Serge Aurier gibi önemli isimleri bünyesine katarak adından sıkça söz ettiren Aslanlar, şimdi de savunma hattına bir takviye daha yapmak için kolları sıvadı.
Fransız savunma oyuncusu Sacha Boey'i bonuslar dahil 35 milyon euro karşılığında Alman devi Bayern Münih'e satan sarı-kırmızılı ekip, yeni savunmacısını Almanya'da buldu.
Bayern Münih'in duvarına kancayı taktı
A Spor'un haberine göre, İspanyol savunma oyuncusu Angelino ile yollarını ayıran Galatasaray, sol bek pozisyonuna takviye yapmak için Almanya'daki bir yıldızı hedefine koydu.
Sarı-kırmızılı ekibin Alman devi Bayern Münih'in 30 yaşındaki deneyimli sol beki Raphel Guerreiro'yu transfer listesine aldığı öne sürülüyor.
Yaz transfer döneminde Borussia Dortmund ile yollarını ayıran ve bedelsiz olarak Bayern Münih'e imza atan Guerreiro'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.
Tecrübeli sol bek, bugüne dek 389 karşılaşmada forma giyerken, bu maçlarda 53 gol 60 asistlik kaydetti. Bu sezon boyunca Bayern formasıyla 13 maça çıkan Guerreiro, takımına 2 gol kazandırdı.
Transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.