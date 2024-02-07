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Galatasaray tarih yazıyor! 53 gol ve 60 asistlik yıldızı kaptı: Hem savunmacı hem golcü…

Galatasaray tarih yazıyor! 53 gol ve 60 asistlik yıldızı kaptı: Hem savunmacı hem golcü… Süper Lig'in son şampiyonu olan Galatasaray bu sezon da transferde hız kesmiyor! Carlos Vinicius ve Serge Aurier gibi isimleri kadrosuna katan Kulüp yönetimi, şimdi de gözünü Almanya’ya dikti.