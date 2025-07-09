Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, 2025-2026 sezonu öncesinde ilk hazırlık maçına çıkıyor.

Sarı kırmızılılar yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor ile İstanbul'da bir hazırlık maçı yapacak.

Çalışmalarına İstanbul’da devam eden Galatasaray'ın hazırlık maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Futbolseverler Galatasaray ile Ümraniyespor arasındaki maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman?

Galatasaray - Ümraniyespor maçı 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 21:30'da oynanacak.

Ümraniye Şehir Stadyumu’nda oynanacak müsabaka S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.