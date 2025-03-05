Galatasaray - Unicaja Malaga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü hafta maçında İspanya temsilcisi Unicaja Malaga takımını konuk edecek.

Son 16 turu J Grubu'nda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet 1 yenilgi alan sarı kırmızılılar 3. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Unicaja Malaga ise J Grubu'nda oynadığı 2 maçıda kazanarak liderlik koltuğunda bulunuyor.

İki takım, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. Birer galibiyet alabilen takımlar, bu müsabakayla üçüncü kez birbirine rakip olacak.

Basketbolseverler Galatasaray ile Unicaja Malaga arasındaki maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

İşte, Galatasaray - Unicaja Malaga maçının detayları...

Galatasaray - Unicaja Malaga maçı ne zaman?

Galatasaray - Unicaja Malaga maçı 5 Mart Çarşamba (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak olan maç Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.