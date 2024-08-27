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Galatasaray - Young Boys maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Young Boys maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı için geri sayım başladı. İşte maçın yayınlanacağı kanal..