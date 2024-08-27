Galatasaray - Young Boys maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Editör: Salih Demirgan

Galatasaray, play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Young Boys'u ağırlayacak.

Geçtiğimiz hafta İsviçre'de oynanan müsabakayı 3-2 kazanmıştı.

taraftarının desteğiyle Young Boys engelini aşarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyor.

Futbolseverler Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak maçın hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte, Galatasaray - Young Boys maçının merak edilenleri...

Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman?

Galatasaray - Young Boys maçı 27 Ağustos Salı (bugün) günü saat 22:00'da başlayacak.

Galatasaray - Young Boys maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.