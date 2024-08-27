Galatasaray - Young Boys maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Young Boys'u ağırlayacak.
Geçtiğimiz hafta İsviçre'de oynanan müsabakayı Young Boys 3-2 kazanmıştı.
Galatasaray taraftarının desteğiyle Young Boys engelini aşarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyor.
Futbolseverler Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak maçın hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte, Galatasaray - Young Boys maçının merak edilenleri...
Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman?
Galatasaray - Young Boys maçı 27 Ağustos Salı (bugün) günü saat 22:00'da başlayacak.
Galatasaray - Young Boys maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.